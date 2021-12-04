Россиянам назвали способы избежать переплат за коммунальные услуги

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко назвал россиянам способ избежать переплат за коммунальные услуги. По его словам, если платеж в квитанции резко вырос или есть желание разобраться в справедливости оплаты, то нужно проверить тарифы ЖКХ по действующей региональной сетке, передает агентство «Прайм».

Специалист напомнил, что большинство пунктов оплаты формируется исходя из тарифной сетки, поэтому цифры следует сверить с официальными данными. Если они завышены, это повод обратиться в УК и попросить разъяснений.

«Законное объяснение может быть только одно: собрание собственников жильцов по какой-то причине приняло решение о повышении взимаемых тарифов. Если такой информации нет, то можно смело требовать у УК перерасчет и жаловаться в региональную жилищную инспекцию», — подчеркнул Минко.

Он также отметил, что большая часть выплат за коммунальные услуги рассчитывается относительно площади квартиры и соотношения ее с общей площадью дома, количества зарегистрированных и проживающих в ней людей. Эксперт порекомендовал проверить, какие приборы установлены в доме, чтобы оплачивать услуги по их показаниям, а не по нормативам.

Минко добавил, что у жилого дома могут быть дополнительные доходы, например, размещение рекламы или вышек сотовой связи. Это также должно отражаться в расчете стоимости услуг, полная информация есть у управляющей компании. Если это не так, следует потребовать перерасчета.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Метриум» раскрыли способы сэкономить на коммунальных услугах. Прежде всего необходимо отказаться от ненужных услуг — таких, как плата за радиоточку. Также рекомендуется оформить перерасчет. Это можно сделать при условии, если проживающий отсутствовал в квартире дольше пяти дней и не пользовался услугами.

