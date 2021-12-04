Клуб из Европы заинтересовался Черчесовым

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересовал европейский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бельгийский «Антверпен» рассматривает кандидатуру 58-летнего российского специалиста. Клуб готов предложить Черчесову оклад в 1,2 миллиона евро в год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии «Антверпен» занимает второе место в турнирной таблице после 16 матчей. Отставание от лидера первенства «Юниона» составляет семь очков.

В ноябре сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет сборная Польши. Именно эта команда станет соперником россиян в стыковых матчах за право участвовать на чемпионате мира-2022.

Черчесов покинул пост главного тренер сборной России летом. Он руководил национальной командой на Евро-2020, где россияне не сумели выйти из группы.