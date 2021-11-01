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Черчесову предложили возглавить европейскую сборную

Черчесов получил предложение возглавить сборную Польшу, если команда не попадет на ЧМ-2022
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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с руководством польского футбола. Об этом сообщает «Матч ТВ».

58-летний специалист общался с главой Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешой. Встреча носила неофициальный характер. Отмечается, что Черчесов получил предложение возглавить европейскую команду в том случае, если полякам не удастся отобраться на чемпионат мира-2022.

Польша занимает вторую строчку в группе I. Она уступает лидеру — сборной Англии — три очка за два тура до окончания отборочного турнира ЧМ-2022.

Черчесов покинул сборную России после чемпионата Европы. Команда под его руководством не сумела выйти из группы.

Черчесов известен по работе в Польше. Специалист возглавлял варшавскую «Легию». Вместе с клубом он завоевал золото чемпионата страны и выиграл кубок.

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