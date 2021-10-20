Черчесов ответил на обвинение в коррупции

Черчесов об обвинении Канчельскиса в коррупции: его слова сильно удивили

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не понял сути обвинений со стороны бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что высказывания игрока его очень сильно удивили. Он также заявил, что для понимания ситуации ему нужно лично пообщаться с Канчельскисом. «А уже затем, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план», — ответил Черчесов.

17 октября Канчельскис обвинил тренера в коррупции. По его словам, наставнику сборной России платили агенты футболистов, которых он вызывал в национальную команду.

Черчесов покинул сборную России 8 июля. Он возглавлял национальную команду с 2016 года.