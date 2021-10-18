Агент Черчесова рассказал о вариантах продолжения карьеры тренера

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ведет переговоры с несколькими клубами. Об этом «РБ Спорт» рассказал агент специалиста Шандор Варга.

Он не стал раскрывать варианты продолжения карьеры россиянина. По его словам, Черчесов не спешит с принятием решения, так как ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

Варга также рассказал, что с Черчесовым вели переговоры представители сборной Турции. Он не стал раскрывать причины, по которым стороны не заключили соглашение. Кроме того, агент подчеркнул, что тренер с удовольствием бы работал в московском «Спартаке», так как считает его родной командой.

В воскресенье, 17 октября, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис обвинил Черчесова в коррупции. По его словам, тренеру за попадание в сборную России платили агенты игроков. Национальную команду специалист возглавлял с 2016 по 2021 год.