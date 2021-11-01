Болельщики польской «Легии» потребовали вернуть Черчесова

Болельщики варшавской «Легии» скандировали кричалки, посвященные бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист Вячеслав Короткин.

Фанаты потребовали вернуть в команду специалиста во время домашнего матча 13-го тура чемпионата Польши против «Погони». Встреча прошла в воскресенье, 31 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Легия» в нынешнем сезоне провела 11 матчей в первенстве страны. Команда набрала девять очков и находится в зоне вылета, занимая 16-е место в чемпионате.

Черчесов работал с «Легией» с 2015 по 2016 год. Он выиграл вместе с командой чемпионат Польши, а также завоевал Кубок страны. Сборную России специалист покинул в июле, на данный момент тренер находится без работы.