Рублев разгромил соперника из Германии в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев с разгромным счетом переиграл Доминика Кепфера из Германии в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний россиянин обыграл соперника со счетом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 49 минут. Победа Рублева позволила российской команде повести в счете в противостоянии с Германией (1:0).

В 17:00 по московскому времени начнется другой матч полуфинала Кубка Дэвиса. В нем россиянин Даниил Медведев встретится на корте с Яном-Леннардом Штруффом.

Ранее в финал турнира вышла сборная Хорватии. Хорватские теннисисты оказались сильнее сербской команды. Матчи Кубка Дэвиса принимает Мадрид.