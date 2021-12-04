Владельцы дома попытались избавиться от змей и сожгли его

Домовладельцы в американском штате Мэриленд предприняли неудачную попытку избавиться от змей, которая привела к сожжению недвижимости, сообщает CNN.

Нашествие змей являлось давней проблемой этого дома как при нынешних его владельцах, так и при прошлом арендаторе. Хозяева жилья решили выкурить животных. Для этих целей они разложили угли в разных частях дома, которые должны пускать дым, отпугивающий пресмыкающихся. Однако, они оказались слишком близко к горючим материалам, в связи с чем начался пожар, начавшийся в подвале, который быстро распространился по всем этажам.

К счастью, владельцев дома в тот момент там не было. Проходивший мимо сосед увидел дым и позвонил в службу экстренной помощи. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять под контроль пожар, но полностью он погас только на следующее утро. Инцидент сочли несчастным случаем, поскольку не нашлось никаких доказательств или намерений разжечь пожар.

Сообщается что здание было приобретено новыми владельцами совсем недавно, его стоимость составила 1,8 миллиона долларов (около 133 миллионов рублей). Нанесенный пожаром ущерб оценили более чем в миллион долларов (около 74 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что свердловский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя города Волчанск 33-летнего Аркадия Аксенова, который поджег дом со своей семьей, в результате чего погибла его жена. Осужденного признали виновным в особо жестоком убийстве, совершенном общеопасным способом, покушении на двух человек и умышленном уничтожении имущества.