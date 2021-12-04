Российский дипломат сравнил Тихановскую с героем анекдота

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую с героем анекдота. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Представляющий Россию дипломат прокомментировал включение Тихановской в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года по версии Financial Times. «Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен».

О достижении Тихановской сообщалось 2 декабря. По мнению авторов рейтинга, она стала «символом надежды и силы для граждан Белоруссии, показав себя как ярый защитник демократии и настоящий лидер» в борьбе с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко.

В прошлом году политик также вошла в подобный рейтинг, заняв в нем четвертую строчку. Тогда вместе с Тихановской одной из самых влиятельных женщин в мире назвали вице-президента США Камалу Харрис.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд политиков и активистов были арестованы или покинули страну. Тихановская находится в Литве.