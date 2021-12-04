Из «Листвяжной» подняли тела еще двух погибших

МЧС РФ: тела еще двух погибших шахтеров подняты из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Из шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области спасатели подняли тела еще двух погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», — сказали в ведомстве.

Накануне, 3 декабря, из шахты были подняты тела 12 погибших. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что военизированные горноспасательные части подняли на поверхность тела 11 шахтеров и одного горноспасателя. В шахте остаются 13 тел погибших.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы.

После ЧП на «Листвяжной» президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Он обратился к владельцам «Листвяжной» фразой «следили или деньги считали?».