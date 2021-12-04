Двое рабочих скончались после воспламенения кислорода на российском комбинате

Двое российских рабочих, которые в ноябре пострадали при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском Целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области, погибли. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, двое получивших ожоги рабочих скончались в больнице.

Утечка кислорода с локальным возгоранием произошла на производственном предприятии группы «Илим» 24 ноября. В результате пострадали пять человек, утечка произошла при проведении испытаний после ремонтных работ. Предприятие продолжило работать в штатном режиме, возгорание ликвидировали.

Ранее взрыв прогремел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Из-за взрыва обрушилась кровля по всему периметру здания площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадала работница завода — ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в шоковом состоянии.