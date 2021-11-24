На российском предприятии взорвался кислородный баллон

РЕН ТВ: на предприятия в Усть-Илимске взорвался кислородный баллон, пострадали 5 человек

На производственном предприятии группы «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области взорвался кислородный баллон. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

На данный момент известно, что пострадали пять человек. Подробности о причинах взрыва баллона не уточняются. Согласно сайту предприятия, на комбинатах «Илим» выпускается 75 процентов всей российской товарной целлюлозы.

14 ноября в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров.

22 октября на заводе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью произошел взрыв. В результате погибли все работники, которые находились в здании — 17 человек. Единственный выживший при взрыве скончался в больнице.