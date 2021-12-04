Подопечные Градского в «Голосе» вспомнили раздражавшие артиста слова

Подопечные российского певца и композитора Александра Градского на проекте «Голос» рассказали, каким человеком был их наставник и вспомнили слова артиста, пишет StarHit.ru.

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Несмотря на плохое самочувствие и ухудшение состояния здоровья за последнее время, певец продолжал работать. Он не хотел прерывать проект и не любил, когда люди его жалели. Участник шоу Виктор Кириллов уточнил, что Градский продолжал демонстрировать оптимизм. «Он очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало», — сообщил он.

Наставник всегда был на связи со своими подопечными и помогал им ценными советами. «Из нашего последнего разговора запомнил его слова: "Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому, постарайся налегке это сделать"», — уточнил Кириллов.

Другая участница команды Градского, Татьяна Качурина, разговаривала с певцом за день до того, как он потерял сознание и попал в больницу с подозрением на инсульт. Он посоветовал артистке, выходя на сцену, помнить только об искусстве и не обращать внимания на то, что подумают другие. «Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло», — добавила она.

Осенью артист перенес коронавирус, сломал ногу, состояние его серьезно ухудшилось: Градский перестал самостоятельно ходить. Он скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.