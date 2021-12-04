Причину смены направления пассажирским самолетом в Черном море объяснили

Указание о смене направления самолету из Тель-Авива в Москву поступило от диспетчера

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» объяснила причину смены направления пассажирским самолетом в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили в авиакомпании, самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона: сначала до Fl 330, а затем до Fl 310. «Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — добавили там.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.

Позже стало известно, что уклонение от движущегося навстречу военного самолета российскому гражданскому лайнеру пришлось совершать на высоте десяти километров. После того как разведчик ВВС США проигнорировал сигналы с пассажирского самолета и от наземного управления, лайнер сначала снизил высоту на полкилометра, а потом поднялся на километр.