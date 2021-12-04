Названы самые популярные туристические маршруты россиян на Новый год

В Aviasales назвали самые популярные туристические маршруты у россиян, которые хотят отправиться на новогодние каникулы в другой город или страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Соотечественники, планирующие провести праздники в России, чаще всего приобретают билеты в Санкт-Петербург. Авиаперелет из Москвы в Северную столицу на Новый год обойдется покупателям в пять тысяч рублей туда и обратно, отметили в компании. Слетать в Сочи в оба конца в настоящее время будет стоить минимум десять тысяч рублей, в Калининград — немного дешевле. Посетить Краснодар обойдется в девять тысяч рублей, а Минеральные Воды — в 11 тысяч рублей. Перечисленные города оказались наиболее востребованными для отдыха в зимние праздники у россиян.

Что касается зарубежных направлений для отдыха — россияне чаще всего покупают билеты в Турцию. Их стоимость составляет не менее 19 тысяч рублей туда и обратно. Другими направлениями, которые оказались интересны путешественникам, стали Грузия, с которой нет прямого авиасообщения (29 тысяч рублей), Венгрия (22 тысячи рублей), ОАЭ (26 тысяч рублей), и Шри-Ланка (минимум 65 тысяч рублей).

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал жителей России, которые планировали путешествие в Египет или Турцию, сдать свои билеты. По его мнению, появление нового штамма коронавирусной инфекции должно стать для людей сигналом к тому, чтобы привиться или ревакцинироваться.