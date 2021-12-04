Украине посоветовали начать переговоры с Россией по Донбассу и газу

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «НАШ» посоветовал официальным властям Украины начать переговоры с Россией по Донбассу и газовому контракту.

По его словам, это поможет решить конфликт на востоке страны и нормализовать отношения между двуми государствами. «Более того, не только по конфликту на Донбассе, и вообще по нормализации отношений, потому что это наши рынки традиционные», — подчеркнул политик.

Бойко также указал на необходимость газового контракта с российским «Газпромом», поскольку тогда Киев смог бы приобретать газ по 300 долларов за кубический метр, а не за 1200, как в настоящее время.

Ранее исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов заявил, что безопасность Крыма и Донбасса, а также русской общины на Украине являются основными «красными линиями» для России в отношениях с соседней страной. Он подчеркнул, что сейчас Украина становится для России «просто обстоятельством, препятствием».

