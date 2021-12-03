Перечислены красные линии России в отношениях с Украиной

Политолог Андрей Сушенцов назвал «красные линии» для России в отношениях с Украиной

Безопасность Крыма и Донбасса, а также русской общины на Украине являются основными «красными линиями» для России в отношениях с соседней страной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

«Россия не может позволить себе спокойно наблюдать за чудовищными катастрофами вроде событий в Одессе 2 мая 2014 года. Это было фундаментальное событие для русского общественного сознания, оно больше всего навредило самой Украине, но и в России стало внутриполитическим вопросом», — сказал политолог.

Сушенцов добавил, что еще одна важная «красная линия» касается православных святынь, их сохранения и безопасности.

«Это вопросы, которые не решить дистанционно, и здесь стоит надеяться только на инстинкт самосохранения украинских властей», — заявил он.

Политолог в то же время отметил, что предыдущие попытки России принять участие во внутренней политике Украины дали по разным причинам отрицательный эффект. «Возможно, сейчас российские власти просто дают украинским избирателям возможность оценить последствия собственного выбора», — предположил Сушенцов.

Он подчеркнул, что сейчас Украина становится для России «просто обстоятельством, препятствием».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов назвал стратегические цели России в отношении Украины после 2014 года.