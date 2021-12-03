Русских на постсоветском пространстве назвали жертвами национализма

Россия не будет поддерживать ирреденту, если ее на это не спровоцируют. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

«Думаю, это было принципиальное решение руководства России на ранних этапах существования независимых постсоветских государств: уважать существующие государственные границы и сложившиеся суверенитеты», — пояснил политолог и добавил, что русский национальный ирредентизм во всех постсоветских государствах был бы прямым путем к гражданской войне.

Сушенцов при этом назвал русских во многих странах постсоветского пространства «жертвами националистических акций». «Для всех новых постсоветских государств национализм оказался очень привлекателен, поскольку инструментально очень эффективен. Ты всегда можешь мобилизовать общественность вокруг националистического знамени. Есть "мы", а есть "они", и для большинства постсоветских государств "они" — это русские», — пояснил политолог.

Он добавил, что даже для конструктивных правительств, понимающих значение межнационального мира и согласия, давление внутренних националистов часто оказывается вызовом, с которым сложно справиться. В пример он привел Казахстан и Киргизию.

«И новые хрупкие государства с многочисленной русской общиной должны быть внимательны к интересам русского меньшинства, поскольку на этом держится межнациональный мир и стабильность в этих государствах. А еще благополучие этого меньшинства напрямую влияет на качество взаимоотношений с Россией», — резюмировал Сушенцов.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов назвал стратегические цели России в отношении Украины после 2014 года.