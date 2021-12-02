Названы стратегические цели России в отношении Украины после 2014 года

Задолго до событий 2014 года российские власти взяли курс на то, чтобы обходиться без Украины, и приняли решение вывести из-под влияния соседа стратегические активы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

«Украина важна для России, но еще более важна для России сама Россия, преследование собственных интересов, в том числе и в сфере обеспечения безопасности», — считает политолог.

По его словам, российская внешняя политика в отношении Украины специфична. Он назвал ее стратегические цели: судьба русской общины, вопросы экономической и технологической взаимосвязи.

«Есть военные вопросы — например, необходимость иметь по крайней мере нейтральную Украину для защиты национальных интересов на западном направлении. Все эти обстоятельства — некий перечень эксклюзивных пожеланий России, он уникален и ни к какой другой стране, кроме Украины, не применим», — подчеркнул Сушенцов.

Он пояснил, что расчет России строится на том, что в политике, как и в природе, есть некоторые естественные законы, которые необратимы и которые невозможно нарушить: «Если ты последовательно делаешь грубые ошибки, стреляешь себе в ногу, эта конструкция неизбежно окажется неустойчивой. На Украине не на кого положиться — значит, и не нужно заниматься Украиной, нужно заниматься собой. Если Россия сейчас не является для украинской молодежи успешным примером, то надо им стать».

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международным сообществом прорабатывается «пакет сдерживания» на случай нападения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.

