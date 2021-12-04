РУСАДА сменило генерального директора

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сменился генеральный директор. Об этом сообщает ТАСС.

Руководящую должность в организации заняла Вероника Логинова. Ее кандидатуру утвердил совет учредителей РУСАДА. Отмечается, что Логинова имеет опыт работы в РУСАДА. Она возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России.

Прежним главой РУСАДА был Юрий Ганус. Он покинул пост в августе 2020-го, после чего исполняющим обязанности был назначен Михаил Буханов.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры сроком на четыре года. Российским атлетам разрешалось принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА было лишено статуса соответствия.