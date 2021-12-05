Представитель Зеленского оценил его заявление о госперевороте на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовившемся 1 декабря госперевороте в стране было сделано с целью его предотвращения. Об этом заявил представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

По его словам, «переворот хорош, когда он внезапен», но Зеленский заявив о нем заранее, нивелировал любые попытки его совершить. Он вспомнил буддийскую пословицу, которая гласит, что «озвученные демоны слабеют наполовину». Арестович сказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) разбирается в ситуации.

1 декабря на площади Независимости в Киеве прошла акция противников действующего президента страны. В ней приняли участие около 700 человек, к месту были стянуты 50 автозаков и множество сотрудников полиции. Зеленский заявлял, что на этот день заговорщики приготовили в стране государственный переворот.

30 ноября глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал о ходе расследования уголовного дела о подготовке госпереворота, который якобы готовили отдельные граждане России и Украины. Он, в частности, указал, что пока рано говорить о каких-либо конкретных подозреваемых или задержаниях в рамках расследования. Он подчеркнул, что не может дать полной информации о том, каким образом или от кого была получена информация о готовящемся перевороте, поскольку ограничен тайной следствия.