Атаман из UFC нокаутировал соперника ударом ногой с разворота

Казахстанский и киргизский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик представлен правообладателем.

28-летний Физиев, известный по кличке Атаман, дрался против новозеландца Брэда Ридделла. В третьем раунде уроженец Казахстана нанес удар ногой с разворота. Соперник Физиева был оглушен этим попаданием и не смог продолжить поединок. Рефери зафиксировал технический нокаут.

В главном поединке турнира сошлись Жозе Алду и Роб Фонт. Победу судейским решением праздновал бразилец.

Физиев одержал пятую победу подряд в рамках UFC. В последний раз он проиграл под эгидой организации в апреле 2019-го на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда Физиеву противостоял российский боец Магомед Мустафаев. Этот поединок стал дебютом Атамана в UFC.