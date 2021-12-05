Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в восьмой партии матча за мировую шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 46-м ходу. Счет в противостоянии — 5:3 в пользу норвежца. В следующий раз шахматисты встретятся 7 декабря. Партия начнется в 15:30 по московскому времени. Матч за титул чемпиона мира проходит в Дубае.

Поединок состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.

Непомнящий впервые в карьере играет за титул чемпиона мира. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.