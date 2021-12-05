Коллеги Рудинштейна высказались о его смерти

Коллеги российского кинопродюсера, создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна высказались о его смерти. Они выразили соболезнования в беседе с ТАСС.

Режиссер Дмитрий Барщевский рассказал, что Рудинштейн поддержал веру в отечественное кино в трудный период, в том числе с помощью «Кинотавра».

«Это был надежный человек, патриот советского кино. В самые тяжелые для отечественного кинематографа годы он поддержал в нас веру в то, что наше кино возродится. "Кинотавр", его личное участие в качестве продюсера в создании многих картин, его личное обаяние, исходившая от него сила и уверенность всегда нас всех поддерживали», — вспомнил Барщевский.

Президент фонда «Академия российского телевидения», член совета директоров Гильдии продюсеров России Александр Акопов отметил, что Рудинштейн заботился о людях даже в самые тяжелые годы, «во время и после перестройки». «Благодаря ему и таким людям, как он, кинопроцесс не остановился. Иногда приобретал разные формы, но не останавливался», — подчеркнул Акопов.

Рудинштейн вложил колоссальные силы и энергию в «Кинотавр», отметил в беседе с агентством оператор Михаил Агранович. По его словам, фестиваль и сейчас существует «во многом благодаря ему». Продюсер Сергей Мелькумов в свою очередь назвал Рудинштейна ярким человеком. «Глубочайшие сожаления. Яркий, интересный человек. Сделал первый большой фестиваль в нашей стране, настоящий фестиваль», — рассказал он.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76 году жизни в московской больнице. 17 ноября его госпитализировали с сердечным приступом, медики диагностировали инфаркт миокарда, позже кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В конце ноября Рудинштейну сделали срочную трахеостомию.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. С 15 лет работал судосборщиком на заводе, затем служил в армии. В 1972—1976 годах учился в Театральном училище имени Б. В. Щукина (Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).