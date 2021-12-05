В Госдуме увидели провокацию в инциденте с разведчиком США над Черным морем

Неоспоримой провокацией является инцидент, произошедший над Черным морем, когда пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Так прокомментировал ситуацию зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «360».

По его мнению, постоянное нагнетание обстановки может привести к непредсказуемым последствиям. Депутат напомнил, что корабли и самолеты НАТО создают видимые угрозы в районе российских границ. В подобных инцидентах всегда присутствует человеческий фактор, считает он.

Ранее 5 декабря представитель Росавиации заявил о намерении инициировать протест после ситуации с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО.

Инцидент с военным самолетом НАТО и гражданским лайнером над Черным морем произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США приблизился к пассажирскому Airbus, из-за чего тот был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения.