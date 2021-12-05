Российские власти инициируют протест после инцидента с самолетом НАТО

Российские авиационные власти намерены инициировать протест после ситуации с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО. Об этом заявила представитель Росавиации, передает РИА Новости.

Авиавласти России передадут протест по дипломатическим каналам. Как подчеркнула собеседник агентства, полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности гражданских воздушных судов в районе Черного моря.

Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов Представитель Росавиации

В ведомстве также раскрыли подробности произошедшего инцидента и подтвердили, что российский лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО CL600. Он выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая при этом маршруты гражданских воздушных судов. На неоднократные запросы российских органов обслуживания воздушного пространства экипаж военного судна отвечать не стал.

Что произошло

Инцидент с военным самолетом НАТО и гражданским лайнером над Черным морем произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США приблизился к пассажирскому Airbus, из-за чего тот был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения.

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По информации авиаслужб, между самолетами по вертикали было менее 20 метров, поэтому диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон. Позже выяснилось, что уклонение от военного самолета пришлось совершать на высоте десяти километров. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» подтвердила, что указание гражданскому самолету о смене эшелона поступило от диспетчера. Оно было связано с тем, что «траекторию движения пересекало другое воздушное судно».

Навязчивые полеты

В последнее время американские самолеты-разведчики все чаще совершают полеты в районе Черного моря. Так, 3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ России военными самолетами США. Истребители ВКС РФ идентифицировали цели, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США.

В ноябре Министерство обороны России неоднократно заявляло о росте интенсивности воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море. В частности, в данном районе замечали патрульные самолеты P-8А «Посейдон» ВМС США, стратегические самолеты-разведчики U-2S ВВС США и французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль».

После этого МИД России заявил, что российские военные еженедельно фиксируют полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО у границ страны. «НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — отметили там. При этом все меры, которые Москва принимает в ответ на подобные провокации, являются адекватными и сдержанными, подчеркнули в ведомстве.

