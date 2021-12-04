Росавиация раскрыла детали инцидента со сменой курса лайнера из-за борта ВВС США

Российские авиавласти инициируют направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за борта ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве также подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из самолета-разведчика НАТО. Также в Росавиации отмечают, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов альянса у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.

Позже стало известно, что уклонение от движущегося навстречу военного самолета российскому гражданскому лайнеру пришлось совершать на высоте десяти километров. После того как разведчик ВВС США проигнорировал сигналы с пассажирского самолета и от наземного управления, лайнер сначала снизил высоту на полкилометра, а потом поднялся на километр.