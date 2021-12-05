Российские лыжники проиграли эстафету на этапе Кубка мира

Российские лыжники уступили норвежцам в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российские лыжники уступили в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторая российская команда финишировала вслед за победителями — норвежцами. Россия-1 завершила гонку на четвертом месте. Третье место также заняли лыжники из Норвегии.

Сборная России была представлена на эстафете двумя командами. В одной выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Второй состав: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Второй этап Кубка мира завершится 5 декабря. В 13:45 по московскому времени начнется женская эстафета — заключительный старт соревнований в норвежском Лиллехаммере.