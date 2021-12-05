В Саудовской Аравии завершился первый в истории этап «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Саудовской Аравии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

На втором месте расположился нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Третье место занял партнер Хэмилтона Валттери Боттас.

Гран-при прерывался дважды. Сначала на десятом круге пилот команды Haas Мик Шумахер въехал в ограждение и разбил машину. Гонщик не получил травм и самостоятельно покинул трассу. Затем на 14-м круге гонку вновь остановили, так как нужно было починить барьер. На 16-м круге российский пилот команды Haas Никита Мазепин столкнулся с болидом пилота Williams Джорджа Расселла, который также сошел.

Гран-при Саудовской Аравии проходила впервые в истории. Гонку организовали при искусственном освещении.