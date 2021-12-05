Легенда советской гимнастики объяснила страхи современных спортсменок

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснила страх, который испытывают современные спортсменки во время тренировок и выступлений.

Бывшая гимнастка отреагировала на слова абсолютной чемпионки мира Ангелины Мельниковой о том, что на тренировках при исполнении элементов бывает страшно каждый день. «Ну так у Ангелины и сложность запредельная! Мы не боялись до такой степени, как нынешние гимнастки. Мы делали не такие сложные элементы, шла какая-то постепенность обучения. Ты делаешь какой-то элемент на брусьях и постоянно его оттачиваешь и совершенствуешь. Поэтому чувство страха в нас не воспитывалось», — заметила Иванова.

Она добавила, что разница между нынешней спортивной гимнастикой и той, что была 1950-е и 1960-е, — колоссальная. «Сложно найти величину, которая бы измерила, как перевоплотилась и усложнилась гимнастика. Что будет дальше, уму непостижимо. Самое ценное, что мы наблюдаем прогресс в элементах, но борьба за качество остается прежней», — объяснила экс-спортсменка.

Иванова стала чемпионкой Олимпиады 1956 и 1960 годов в командном многоборье. Также в команде она дважды выигрывала первенство мира. После завершения спортивной карьеры Иванова начала тренировать, а сейчас работает комментатором на телевидении.