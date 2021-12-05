Попросивший СК проверить творчество Оксимирона блогер заявил о симпатии к нему

Блогер Дмитрий Якушев, который в шутку попросил Следственный комитет (СК) России проверить творчество Оксимирона и Noize MC, заявил о симпатии к артистам. Он рассказал об этом Telegram-каналу Mash.

Блогер признался, что часто шутит, и занимается такой «политической сатирой». По его словам, об этом знают люди, которые знакомы с ним лично, при этом мужчина подчеркнул, что не является «блогером-миллионником».

«На самом деле, мне очень нравятся и Оксимирон, и Noize MC. Я вот просто пошутил, выступил со стороны такого совсем зашоренного идиота, и написал специально совершенно идиотское обращение. Якобы обращение от группы патриотов, естественно, оно никуда не направлялось», — рассказал он во время телефонного разговора.

Ранее Якушев попросил главу СКР Александра Бастрыкина не проверять творчество музыкантов. Он заявил, что выдумал в качестве шутки обращение «группы патриотов», которая якобы усмотрела в текстах музыкантов реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

5 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Оксимирона из-за обращения «инициативной группы патриотов».