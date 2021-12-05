Российская ракета со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Через девять минут после старта головной блок в составе разгонного блока с двумя спутниками в штатном режиме вышел на заданную траекторию.

Отмечается, что это 21-й старт российских космических ракет в 2021 году и первый для этого года — с Гвианского космического центра. В конце ноября сообщалось, что часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с данного космодрома.