Россия перенесет пуски ракет на французский космодром

Часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Он отметил, что часть пусков российских ракет перенесут на космодром Куру во Французской Гвиане. По словам Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет «Союз» с Куру.

Материалы по теме Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе? Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории

Ранее глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал ТАСС об условиях для проведения пилотируемых пусков космических кораблей «Союз МС» на ракетах «Союз-СТ» с французского космодрома. По его словам, запуск потребует доработки наземного оборудования.

В сентябре Дмитрий Рогозин заявил, что американская компания SpaceX выдавливает госкорпорацию «Роскосмос» с международного рынка космических услуг. Также он усомнился в возможности сотрудничества с американской компанией.

В декабре 2020 года российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру. Ракета вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Аппарат изготовил консорциум Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.