Конкурент SpaceX доставит грузы через космос вместо самолета

SpaceNews: компания Blue Origin может заняться доставкой грузов по планете через космос

Американская компания Blue Origin, выступающая конкурентом SpaceX, рассматривает участие в конкурсе Минобороны США, предусматривающем возможность использования космических аппаратов вместо самолетов для доставки военных грузов по всей планете, сообщает SpaceNews.

По словам директора программ национальной безопасности Blue Origin Томаса Мартина, в настоящее время компания ведет соответствующие переговоры с Транспортным командованием Соединенных Штатов.

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SpaceNews напоминает, что Blue Origin может стать второй после SpaceX компанией, которая в интересах Пентагона займется разработкой систем для доставки грузов по планете через космос.

Издание отмечает, что основной проблемой данного подхода может стать слишком высокая скорость доставки грузов по планете, занимающая несколько десятков минут, по сравнению со временем, которое уходит на организацию и осуществление сопутствующих операций.

В октябре 2020 года C4ISRNET сообщал, что в 2021 году компания SpaceX может впервые продемонстрировать Минобороны США собственные возможности по орбитальной доставке грузов. Согласно изданию, речь идет о «доставке груза из одного места в другое через космос». C4ISRNET пишет, что в Пентагоне заинтересованы «провокационной задумкой» SpaceX, предполагающей доставку из одной точки планеты в другую 80-тонного груза, что сопоставимо с возможностями стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III.