SpaceX для Минобороны США доставит грузы «через космос» вместо самолета

В 2021 году компания SpaceX может впервые продемонстрировать Минобороны США собственные возможности по орбитальной доставке грузов, пишет C4ISRNET.

Согласно изданию, речь идет о «доставке груза из одного места в другое через космос». C4ISRNET пишет, что в Пентагоне заинтересованы «провокационной задумкой» SpaceX, предполагающей доставку из одной точки планеты в другую 80-тонного груза, что сопоставимо с возможностями стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III.

Издание отмечает, что использование космических возможностей не предполагает разрешения стран для пролета над их территориями, как в случае самолетов.

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В октябре C4ISRNET сообщило, что компании SpaceX и L3 Harris получили контракт Минобороны США на разработку спутников для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.

В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о сроках запуска и стоимости билета на рейс транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR), также в шутку называемой Big F*cking Rocket. На конференции TED менеджер рассказала, что BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система, отмечает Шотвелл, доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконом-, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов). В настоящее время SpaceX активно работает над такой системой.