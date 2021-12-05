Шахтер «Листвяжной» рассказал о принуждении руководства к работе «в газ»

Шахтер Денис Новичков рассказал о том, как руководство «Листвяжной» принуждало сотрудников к работе в условиях повышенного содержания метана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По словам Новичкова, шахтеров, которые не соглашались спускаться в шахту, запугивали потерей работы. Мужчина вспомнил, что в эту ситуацию попал один его знакомый, которому закрыли спуск в шахту после отказа идти работать «в газ», — позже его уволили.

«Говорят, что закроем спуск в шахту, что не будешь больше здесь работать. Пугали тем, что знают все, что кредиты, семьи, что устроиться на шахту какую-либо другую — проблема», — добавил Новичков.

Шахтер также рассказал, что сотрудники боялись обращаться в Ростехнадзор даже анонимно, так как понимали, что за это последуют санкции от руководства «Листвяжной». Кроме того, по мнению Новичкова, писать в ведомство было абсолютно бессмысленно, так как инспекторы не заходили в шахты.

«Они даже в шахту не ходили, бумажки подписали — поехали», — пожаловался россиянин.

Новичков также сообщил, что руководство «Листвяжной» продолжало отправлять в загазованные шахты людей, предлагая им деньги. Некоторые, как отметил собеседник телеканала, соглашались и заклеивали датчики метана при спуске, надеясь на авось.

5 декабря сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106 человек — среди них 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. На данный момент госпитализированы 2 рабочих и 8 спасателей, еще 14 шахтеров и 8 спасателей лечатся амбулаторно.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них 5 горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. После ЧП президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску.