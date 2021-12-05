Белоруссия вручила ноту протеста военному атташе Украины

Военному атташе Украины вручили ноту протеста в связи с нарушением белорусской государственной границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны Белоруссии.

«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно», — отмечается в сообщении силового ведомства. В Минобороны подчеркивают, что военному атташе Украины привели факты, свидетельствующие об уклонении этой страны от «выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности».

Кроме того, белорусским силовикам не понравилось проведение вблизи государственной границы учений подразделений украинских вооруженных сил. Они, как отметили в Минобороны, прошли на фоне «обвинительной в отношении Беларуссии риторики». В Минске подчеркнули, что «совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности» Белоруссии на южном направлении.

Ранее сообщалось, что украинский вертолет в ходе учений пересек границу с Белоруссией, проникнув вглубь страны на глубину до одного километра. По сведениям белорусской стороны, это произошло в субботу, 4 декабря, вблизи от пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда. Госпогранкомитет Белоруссии незамедлительно проинформировал об этом украинских коллег. Те, в свою очередь, заявили, что эта информация «не является правдивой».