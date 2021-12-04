В Киеве ответили на обвинения в нарушении госграницы Белоруссии во время учений

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ответил на обвинения Минска в том, что украинский вертолет Ми-8 в ходе военных учений нарушил государственную границу Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Белоруссии не является правдивой. Он также добавил, что подобную ситуацию на Украине не фиксировали. Помимо этого, Демченко заявил, что Киев не получал официальных писем от Минска о нарушении его границ.

Ранее сообщалось, что украинский вертолет во время учений проник на территорию Белоруссии на глубину до одного километра. Отмечается, что нарушение было зафиксировано в субботу около полудня неподалеку от пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда. В белорусском Госпогранкомитете заявили, что украинскую сторону уже проинформировали об инциденте.