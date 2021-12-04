В Белоруссии заявили о нарушении госграницы украинским вертолетом Ми-8

Украинский вертолет Ми-8 в ходе военных учений нарушил государственную границу Белоруссии, принадлежащее соседней стране воздушное судно проникло на территорию республики на глубину до одного километра. Об этом заявили в субботу, 4 декабря, в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано в субботу около полудня неподалеку от пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда.

В белорусском Госпогранкомитете пояснили, что украинскую сторону уже проинформировали об инциденте.

В конце ноября Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что пограничники обнаружили беженцев с переломами ног, избитых польскими силовиками.

По данным СК, инцидент случился вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района. При первоначальном медицинском осмотре у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног. Они госпитализированы.