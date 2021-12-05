Однокурсница Оксимирона рассказала о его жизни во время учебы в Оксфорде

Однокурсница рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) Нина Кругликова рассказала о его жизни во время учебы в Оксфордском университете. Ее слова передает газета «Известия».

По словам Кругликовой, Федоров был президентом Русского общества Оксфордского университета, которое было основано более 100 лет назад князем Феликсом Юсуповым и является старейшим студенческим обществом в Англии. Однако сам он говорил, что «рэп для него — чуть ли не важнее учебы в Оксфорде».

При этом Оксимирон отличался открытым и дружелюбным характером и был вхож во все компании. «Обычно это две разные категории: бакалавры — с одной стороны, магистранты и докторанты — с другой. Мы из разных социальных слоев, с разными картинами мира, а Мирон как-то общался и объединял эти две группы», — отметила Кругликова. По мнению однокурсницы исполнителя, учеба в Оксфорде и самостоятельное образование до университета оказали сильное влияние на его творчество.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко сравнила Оксимирона с поэтами Серебряного века. «Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это все из этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента», — сказала она.