В Госдуме сравнили Оксимирона с поэтами Серебряного века

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко послушала третий студийный альбом Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) «Красота и уродство», после чего поделилась своими впечатлениями и сравнила исполнителя с поэтами Серебряного века. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что в новом альбоме рэпера нашлись вещи, которые ей понравились, однако были моменты, с которыми она не могла согласиться по идеологии. «У него есть безусловное достоинство — он очень литературно грамотен, он талантлив. (...) Я слышала такое же: это начало 20-го века, Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это все из этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента», — сказала Драпеко.

Депутат отметила оппозиционные мотивы в песнях рэпера, но назвала их провокациями, на которые призвала не поддаваться. «Интеллигенция во все времена была оппозиционна любой власти — хоть царской, хоть советской, хоть современной — это нормально», — объяснила артистка.

В ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них. Поклонники артиста решили, что он в скором времени выпустит первый за шесть лет студийный альбом. Предполагалось, что релиз выйдет 12 ноября, однако в эту дату Федоров опубликовал не альбом, а сборник старых песен «Смутное время», дополнив его двумя новыми. Релиз альбома произошел вечером 1 декабря. За первые несколько часов пользователи сети послушали композиции несколько миллионов раз.