Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о том, что все жители региона получат российское гражданство. Такое заявление он сделал в ходе встречи с соотечественниками в Москве, передает «Интерфакс».

По его словам, к настоящему моменту количество жителей ДНР, получивших российские паспорта, превысило показатель в 350 тысяч человек. При этом Пушилин ответил, что выдача официальных документов, удостоверяющих личность владельца, не прекратится. Новые паспорта получат остальные граждане, и все жители ДНР станут россиянами.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не преследует цель включения ДНР и ЛНР в состав России.

Козак уточнил, что за российским гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. «В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», — рассказал чиновник.