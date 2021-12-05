Самолет США провел разведку вблизи Крыма

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США выполнил разведку вблизи полуострова Крым. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинговый сервис PlaneRadar.

Как показывают данные, американский военный самолет взлетел с авиабазы греческого острова Крит. Он выполнял разведку в акватории Черного моря.

Ранее, 4 декабря, пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали.

Позже стало известно, что уклонение от движущегося навстречу военного самолета российскому гражданскому лайнеру пришлось совершать на высоте десяти километров. После того как разведчик ВВС США проигнорировал сигналы с пассажирского самолета и от наземного управления, лайнер сначала снизил высоту на полкилометра, а потом поднялся на километр.