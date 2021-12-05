Фото стюардессы с задранными вверх ногами в кабине пилотов впечатлило фанатов

Бортпроводница попозировала в необычной позе в самолете и восхитила пользователей сети

Бортпроводница попозировала в необычной позе в самолете и впечатлила пользователей сети. Снимок публикует Instagram-аккаунт @cabincrewonline, освещающий досуг членов экипажа.

На фото стюардесса сидит в кресле в кабине пилотов, задрав ноги на панель рулевого управления. При этом она одета в фирменную униформу, состоящую из светлой рубашки, синей мини-юбки и черных туфель на каблуке. Из аксессуаров на девушке — капроновые колготки, серьги и часы.

Подписчики сообщества восхитились внешностью девушки в комментариях под постом. «Очень горячий снимок», «Выглядишь так аппетитно», «Как же ты красиво задрала ноги вверх», «Великолепно, хочется с тобой полетать», «Просто убийственные ножки», — писали фанаты.

Ранее в ноябре бывшая стюардесса рассказала, как после любых перелетов на самолете сохранить свежий внешний вид. В первую очередь она обратила внимание на то, как важно создать комфортную для себя атмосферу во время полета. Для этого она посоветовала брать с собой на борт маску для сна, беруши, эфирные масла, одеяло и подушку.