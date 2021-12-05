Путин заявил о стремлении России не принуждать граждан к вакцинации

Россия старается не принуждать граждан к вакцинации, а убеждать в ее необходимости. О данном стремлении заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации общества «Красного Креста и Красного Полумесяца» Франческо Роккой, передает РИА Новости.

По словам Путина, Россия стремится побороть предрассудки, связанные с вакцинацией от COVID-19. «В последнее время видим, что это приносит нужный результат», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что в этом году вновь примет участие в благотворительной акции «Елка желаний». По видеосвязи он «снял» с елки три открытки с желаниями детей, которые ему предстоит исполнить. Первая открытка принадлежит 14-летнему Марку из Московской области, который мечтает о гитаре. Вторую записку написал пятилетний Асор из Бурятии, мальчик хочет попробовать себя в роли пожарного. Третьем желанием, которое исполнит Путин, стала мечта 13-летней Татьяны из Ставропольского края, юная россиянка хочет побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре.