Новый вратарь «Спартака» Свинов отреагировал на шутки о фамилии

Новичок «Спартака» Илья Свинов о шутках о своей фамилии: все по делу

Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов поделился эмоциями от перехода в московский клуб. Игрок высказался на канале красно-белых в YouTube.

«Болельщики шутят, что с такой фамилией я не мог не оказаться в "Спартаке"? Все по делу. Нормально к этому отношусь», — отреагировал вратарь. Свинов также отметил, что в его фамилии ударение ставится на букву «о».

Новичок «Спартака» также добавил, что счастлив подписать контракт с такой командой. По словам вратаря, он готов бороться за место в составе.

О переходе Свинова в «Спартак» стало известно 4 декабря. Контракт, который вступит в силу с 1 января следующего года, рассчитан до мая 2025-го. До перехода в московский клуб россиянин выступал за воронежский «Факел» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).