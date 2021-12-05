«Спартак» сменит главного тренера

Итальянский тренер Паоло Ваноли прибудет в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Российский футбольный клуб «Спартак» может сменить главного тренера уже 15 декабря. Об этом сообщает Metaratings.

Новым главным тренером красно-белых должен стать итальянский специалист Паоло Ваноли. Ожидается, что он прибудет в Москву 15 декабря для подписания контракта со «Спартаком».

49-летний специалист известен по работе в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере». Аналогичный опыт имел и экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, который также работал под руководством Конте.

Таким образом, нынешний главный тренер клуба португалец Руй Витория успеет провести еще два матча до своего ухода. 9 декабря красно-белым предстоит матч Лиги Европы против «Легии», а 13 декабря встреча в рамках чемпионата России против «Сочи».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.