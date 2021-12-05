Володин запустил опрос о причинах развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение аудитории своего Telegram-канала о причинах развала СССР и запустил соответствующий опрос в мессенджере. Это первый опрос на канале председателя Госдумы.

В своем сообщении Володин назвал распад СССР, который произошел 30 лет назад, трагедией для всего населения страны. «Все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», — отметил он.

При этом Володин подчеркнул, что о причинах распада СССР до сегодняшнего дня высказывались разные мнения. Спикер Госдумы предложил аудитории своего канала ответить, почему распался союз. Среди вариантов ответов: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

К моменту публикации материала в опросе приняли участие более 24 тысяч пользователей. За ответ «предательство партийных элит» проголосовало большинство (55 процентов), свой голос за ответ «иностранное вмешательство» отдали 22 процента пользователей, 11 процентов выбрали «слабое руководство», 10 процентов — «отсутствие конкуренции во власти» и два процента пользователей выбрали «пустые полки в магазинах».

Ранее стало известно, что Telegram-канал Вячеслава Володина возглавил рейтинг среди российских политиков.