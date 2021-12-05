Захарова обвинила США в создании угрозы для авиации

Действия ВВС США создали угрозу для российской гражданской авиации. Такое обвинение в своем Telegram-канале озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что над Черным морем была предотвращена катастрофа, но это не означает, что «США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей».

«Повторю вновь то, о чем уже заявили российские эксперты: увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», — написала дипломат.

Она также привела официальную хронологию событий 3 декабря, которую ранее опубликовала Росавиация. Тогда над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением высоты с 11 до 9, 2 тысячи метров. В это время он пересек установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения.

Почти одновременно в этом же месте пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов: авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и принадлежащего Мальте CL650, которое направлялось из Сочи в Скопье (Северная Македония).