Дочь Заворотнюк прилетела отдыхать на любимый курорт матери

Дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о любимом курорте матери, Мальдивах. Фотографиями места она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Как рассказала дочь актрисы, она прилетела на острова отдыхать. Девушка призналась, что с этим местом у нее связано большое количество теплых воспоминаний.

«Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — поделилась историей Анна.

На серии опубликованных фотографий девушка показала ужин на пляже, завтрак с видом на море и обстановку у бассейна отеля. Россиянка назвала место настоящим раем на земле.

Ранее в ноябре Анна Заворотнюк рассказала о скорой свадьбе с возлюбленным. Так, дочь актрисы предложила пользователям Instagram узнать о ней правду — часть вопросов аудитории касались личной жизни девушки. Дочь Заворотнюк подтвердила, что обручена, однако не стала называть дату предстоящей свадьбы и имя своего избранника.